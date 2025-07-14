통화 / VYMI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
84.34 USD 0.79 (0.93%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VYMI 환율이 오늘 -0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.23이고 고가는 84.48이었습니다.
Vanguard International High Dividend Yield ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYMI News
- UIVM: This Hidden Dividend ETF Has Quietly Beaten The S&P 500 (NASDAQ:UIVM)
- 5 Index ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- 4 Strong International Equity ETFs
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- 1 High-Yield Vanguard Dividend Fund to Buy Hand Over Fist
- 2 High-Yield Dividend ETFs You Can Buy With $200 in September and Hold Forever
- The Smartest Dividend ETF to Buy With $100 Right Now
- 3 Vanguard ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- PID: Lagging Performance, Other International Funds Far Better (PID)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Why the Highest-Yielding Vanguard ETF Might Not Be the Best one to Own
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- LVHI: A Decent Low Volatility International Dividend ETF (BATS:LVHI)
- The Dollar Is Crashing: VYMI To The Rescue? (NASDAQ:VYMI)
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Highest Ever for This International Stock ETF -- But Analysts Say It Has Room to Run
- 5 Simple ETFs to Buy With $1,000 and Hold for a Lifetime
- 4 Vanguard ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- DWX – Is It Better Than VYMI? (NYSEARCA:DWX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
일일 변동 비율
84.23 84.48
년간 변동
65.08 86.07
- 이전 종가
- 85.13
- 시가
- 84.35
- Bid
- 84.34
- Ask
- 84.64
- 저가
- 84.23
- 고가
- 84.48
- 볼륨
- 1.384 K
- 일일 변동
- -0.93%
- 월 변동
- 1.46%
- 6개월 변동
- 14.33%
- 년간 변동율
- 14.97%
20 9월, 토요일