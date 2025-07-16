Dövizler / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.85 USD 0.08 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VXZ fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.60 ve Yüksek fiyatı olarak 55.85 aralığında işlem gördü.
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VXZ haberleri
Günlük aralık
55.60 55.85
Yıllık aralık
47.52 69.30
- Önceki kapanış
- 55.77
- Açılış
- 55.60
- Satış
- 55.85
- Alış
- 56.15
- Düşük
- 55.60
- Yüksek
- 55.85
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- -4.37%
- 6 aylık değişim
- 0.14%
- Yıllık değişim
- 4.12%
21 Eylül, Pazar