Валюты / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
56.11 USD 0.15 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VXZ за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.08, а максимальная — 56.36.
Следите за динамикой iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VXZ
Дневной диапазон
56.08 56.36
Годовой диапазон
47.52 69.30
- Предыдущее закрытие
- 55.96
- Open
- 56.08
- Bid
- 56.11
- Ask
- 56.41
- Low
- 56.08
- High
- 56.36
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- -3.92%
- 6-месячное изменение
- 0.61%
- Годовое изменение
- 4.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.