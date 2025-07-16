QuotazioniSezioni
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

55.85 USD 0.08 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VXZ ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.60 e ad un massimo di 55.85.

Segui le dinamiche di iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
55.60 55.85
Intervallo Annuale
47.52 69.30
Chiusura Precedente
55.77
Apertura
55.60
Bid
55.85
Ask
56.15
Minimo
55.60
Massimo
55.85
Volume
4
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
-4.37%
Variazione Semestrale
0.14%
Variazione Annuale
4.12%
20 settembre, sabato