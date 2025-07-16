Valute / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.85 USD 0.08 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VXZ ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.60 e ad un massimo di 55.85.
Segui le dinamiche di iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
55.60 55.85
Intervallo Annuale
47.52 69.30
- Chiusura Precedente
- 55.77
- Apertura
- 55.60
- Bid
- 55.85
- Ask
- 56.15
- Minimo
- 55.60
- Massimo
- 55.85
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- -4.37%
- Variazione Semestrale
- 0.14%
- Variazione Annuale
- 4.12%
20 settembre, sabato