VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.77 USD 0.28 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VXZの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり55.46の安値と55.85の高値で取引されました。
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VXZ News
1日のレンジ
55.46 55.85
1年のレンジ
47.52 69.30
- 以前の終値
- 55.49
- 始値
- 55.51
- 買値
- 55.77
- 買値
- 56.07
- 安値
- 55.46
- 高値
- 55.85
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- -4.50%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 3.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K