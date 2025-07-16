クォートセクション
通貨 / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

55.77 USD 0.28 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VXZの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり55.46の安値と55.85の高値で取引されました。

iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.46 55.85
1年のレンジ
47.52 69.30
以前の終値
55.49
始値
55.51
買値
55.77
買値
56.07
安値
55.46
高値
55.85
出来高
14
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
-4.50%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
3.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K