VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.85 USD 0.08 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VXZ a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.60 et à un maximum de 55.85.
Suivez la dynamique iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
55.60 55.85
Range Annuel
47.52 69.30
- Clôture Précédente
- 55.77
- Ouverture
- 55.60
- Bid
- 55.85
- Ask
- 56.15
- Plus Bas
- 55.60
- Plus Haut
- 55.85
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- -4.37%
- Changement à 6 Mois
- 0.14%
- Changement Annuel
- 4.12%
20 septembre, samedi