통화 / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.85 USD 0.08 (0.14%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VXZ 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.60이고 고가는 55.85이었습니다.
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
55.60 55.85
년간 변동
47.52 69.30
- 이전 종가
- 55.77
- 시가
- 55.60
- Bid
- 55.85
- Ask
- 56.15
- 저가
- 55.60
- 고가
- 55.85
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- -4.37%
- 6개월 변동
- 0.14%
- 년간 변동율
- 4.12%
