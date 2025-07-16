KurseKategorien
Währungen / VXZ
Zurück zum Aktien

VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

55.77 USD 0.28 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VXZ hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.46 bis zu einem Hoch von 55.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VXZ News

Tagesspanne
55.46 55.85
Jahresspanne
47.52 69.30
Vorheriger Schlusskurs
55.49
Eröffnung
55.51
Bid
55.77
Ask
56.07
Tief
55.46
Hoch
55.85
Volumen
14
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
-4.50%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
3.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K