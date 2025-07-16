Moedas / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.49 USD 0.62 (1.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VXZ para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.44 e o mais alto foi 56.15.
Veja a dinâmica do par de moedas iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VXZ Notícias
Faixa diária
55.44 56.15
Faixa anual
47.52 69.30
- Fechamento anterior
- 56.11
- Open
- 56.15
- Bid
- 55.49
- Ask
- 55.79
- Low
- 55.44
- High
- 56.15
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -1.10%
- Mudança mensal
- -4.98%
- Mudança de 6 meses
- -0.50%
- Mudança anual
- 3.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh