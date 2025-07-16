Divisas / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
55.49 USD 0.62 (1.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VXZ de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.44, mientras que el máximo ha alcanzado 56.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
55.44 56.15
Rango anual
47.52 69.30
- Cierres anteriores
- 56.11
- Open
- 56.15
- Bid
- 55.49
- Ask
- 55.79
- Low
- 55.44
- High
- 56.15
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- -4.98%
- Cambio a 6 meses
- -0.50%
- Cambio anual
- 3.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B