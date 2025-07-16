货币 / VXZ
VXZ: iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
56.11 USD 0.15 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VXZ汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点56.08和高点56.36进行交易。
关注iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VXZ新闻
日范围
56.08 56.36
年范围
47.52 69.30
- 前一天收盘价
- 55.96
- 开盘价
- 56.08
- 卖价
- 56.11
- 买价
- 56.41
- 最低价
- 56.08
- 最高价
- 56.36
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -3.92%
- 6个月变化
- 0.61%
- 年变化
- 4.60%
