FiyatlarBölümler
Dövizler / VV
Geri dön - Hisse senetleri

VV: Vanguard Large-Cap ETF

307.78 USD 1.57 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VV fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 306.13 ve Yüksek fiyatı olarak 308.09 aralığında işlem gördü.

Vanguard Large-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VV haberleri

Günlük aralık
306.13 308.09
Yıllık aralık
221.40 308.09
Önceki kapanış
306.21
Açılış
306.97
Satış
307.78
Alış
308.08
Düşük
306.13
Yüksek
308.09
Hacim
350
Günlük değişim
0.51%
Aylık değişim
4.58%
6 aylık değişim
20.32%
Yıllık değişim
17.05%
21 Eylül, Pazar