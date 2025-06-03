Валюты / VV
VV: Vanguard Large-Cap ETF
307.78 USD 1.57 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VV за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 306.13, а максимальная — 308.09.
Следите за динамикой Vanguard Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VV
Дневной диапазон
306.13 308.09
Годовой диапазон
221.40 308.09
- Предыдущее закрытие
- 306.21
- Open
- 306.97
- Bid
- 307.78
- Ask
- 308.08
- Low
- 306.13
- High
- 308.09
- Объем
- 350
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 20.32%
- Годовое изменение
- 17.05%
21 сентября, воскресенье