VV: Vanguard Large-Cap ETF

307.78 USD 1.57 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VV за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 306.13, а максимальная — 308.09.

Следите за динамикой Vanguard Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
306.13 308.09
Годовой диапазон
221.40 308.09
Предыдущее закрытие
306.21
Open
306.97
Bid
307.78
Ask
308.08
Low
306.13
High
308.09
Объем
350
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
4.58%
6-месячное изменение
20.32%
Годовое изменение
17.05%
21 сентября, воскресенье