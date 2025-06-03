통화 / VV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VV: Vanguard Large-Cap ETF
307.78 USD 1.57 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VV 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 306.13이고 고가는 308.09이었습니다.
Vanguard Large-Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VV News
- Should Vanguard Large-Cap ETF (VV) Be on Your Investing Radar?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Should Vanguard Large-Cap ETF (VV) Be on Your Investing Radar?
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- VV ETF: Heightened Volatility In The Short Term (NYSEARCA:VV)
- VUG: How Vanguard's Growth ETF Works And How It Stacks Up Against The Competition (VUG)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Recession Alert: Very Good News For Dividend Stocks
- Silver, Small Caps And More Surprises Light Up The Leaderboard
- U.S. Economic Resilience Continues Despite Tariff Anxiety
일일 변동 비율
306.13 308.09
년간 변동
221.40 308.09
- 이전 종가
- 306.21
- 시가
- 306.97
- Bid
- 307.78
- Ask
- 308.08
- 저가
- 306.13
- 고가
- 308.09
- 볼륨
- 350
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- 4.58%
- 6개월 변동
- 20.32%
- 년간 변동율
- 17.05%
20 9월, 토요일