VV: Vanguard Large-Cap ETF
307.78 USD 1.57 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VV a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 306.13 et à un maximum de 308.09.
Suivez la dynamique Vanguard Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
306.13 308.09
Range Annuel
221.40 308.09
- Clôture Précédente
- 306.21
- Ouverture
- 306.97
- Bid
- 307.78
- Ask
- 308.08
- Plus Bas
- 306.13
- Plus Haut
- 308.09
- Volume
- 350
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 4.58%
- Changement à 6 Mois
- 20.32%
- Changement Annuel
- 17.05%
20 septembre, samedi