VV: Vanguard Large-Cap ETF

307.78 USD 1.57 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VV a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 306.13 et à un maximum de 308.09.

Suivez la dynamique Vanguard Large-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
306.13 308.09
Range Annuel
221.40 308.09
Clôture Précédente
306.21
Ouverture
306.97
Bid
307.78
Ask
308.08
Plus Bas
306.13
Plus Haut
308.09
Volume
350
Changement quotidien
0.51%
Changement Mensuel
4.58%
Changement à 6 Mois
20.32%
Changement Annuel
17.05%
20 septembre, samedi