VV: Vanguard Large-Cap ETF
307.78 USD 1.57 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VV hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 306.13 bis zu einem Hoch von 308.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Large-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
306.13 308.09
Jahresspanne
221.40 308.09
- 306.21
- 306.97
- 307.78
- 308.08
- 306.13
- 308.09
- 350
- 0.51%
- 4.58%
- 20.32%
- 17.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- 418
- Vorh
- 416
17:00
USD
- 542
- Vorh
- 539
19:30
USD
- 266.4 K
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- 98.7 K
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- -225.1 K
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- 17.8 K
- Vorh
- 25.5 K