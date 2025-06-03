KurseKategorien
Währungen / VV
Zurück zum Aktien

VV: Vanguard Large-Cap ETF

307.78 USD 1.57 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VV hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 306.13 bis zu einem Hoch von 308.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Large-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VV News

Tagesspanne
306.13 308.09
Jahresspanne
221.40 308.09
Vorheriger Schlusskurs
306.21
Eröffnung
306.97
Bid
307.78
Ask
308.08
Tief
306.13
Hoch
308.09
Volumen
350
Tagesänderung
0.51%
Monatsänderung
4.58%
6-Monatsänderung
20.32%
Jahresänderung
17.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K