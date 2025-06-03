Divisas / VV
VV: Vanguard Large-Cap ETF
304.43 USD 0.56 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VV de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 302.38, mientras que el máximo ha alcanzado 305.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Large-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
302.38 305.70
Rango anual
221.40 305.77
- Cierres anteriores
- 304.99
- Open
- 305.16
- Bid
- 304.43
- Ask
- 304.73
- Low
- 302.38
- High
- 305.70
- Volumen
- 615
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 3.45%
- Cambio a 6 meses
- 19.01%
- Cambio anual
- 15.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B