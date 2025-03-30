FiyatlarBölümler
Dövizler / VTOL
VTOL: Bristow Group Inc

37.04 USD 1.29 (3.37%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VTOL fiyatı bugün -3.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.03 ve Yüksek fiyatı olarak 38.02 aralığında işlem gördü.

Bristow Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.03 38.02
Yıllık aralık
25.16 38.93
Önceki kapanış
38.33
Açılış
37.86
Satış
37.04
Alış
37.34
Düşük
37.03
Yüksek
38.02
Hacim
123
Günlük değişim
-3.37%
Aylık değişim
-3.11%
6 aylık değişim
16.66%
Yıllık değişim
6.81%
21 Eylül, Pazar