VTOL: Bristow Group Inc
38.33 USD 0.68 (1.81%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTOL hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.32 bis zu einem Hoch von 38.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bristow Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTOL News
- Bristow Group announces departure of senior vice president and general counsel
- Bristow Group: Buy On Strong Cash Generation And Raised Outlook (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. (VTOL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bristow Q2 2025 presentation: revenue growth continues as company raises guidance
- Bristow Inc earnings beat by $0.30, revenue fell short of estimates
- Vertical Aerospace Takes Off As Bristow Doubles Down On VX4 Aircraft - Bristow Group (NYSE:VTOL), Vertical Aerospace (NYSE:EVTL)
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to accelerate commercial air taxi launch
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to launch commercial air taxi services
- Bristow Group: Mediocre Quarter But Outlook Reaffirmed - Buy (NYSE:VTOL)
- Bristow Advances Global Sustainability Efforts in Latest Report
- Sikorsky Taps Lockheed Martin To Bolster S-92 Helicopter Support - Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Bristow Stock: Recent Weakness Provides Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:VTOL)
Tagesspanne
37.32 38.62
Jahresspanne
25.16 38.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.65
- Eröffnung
- 37.91
- Bid
- 38.33
- Ask
- 38.63
- Tief
- 37.32
- Hoch
- 38.62
- Volumen
- 373
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- 20.72%
- Jahresänderung
- 10.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K