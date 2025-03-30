Валюты / VTOL
VTOL: Bristow Group Inc
37.85 USD 0.21 (0.56%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTOL за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.69, а максимальная — 38.16.
Следите за динамикой Bristow Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VTOL
- Bristow Group announces departure of senior vice president and general counsel
- Bristow Group: Buy On Strong Cash Generation And Raised Outlook (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. (VTOL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bristow Q2 2025 presentation: revenue growth continues as company raises guidance
- Bristow Inc earnings beat by $0.30, revenue fell short of estimates
- Vertical Aerospace Takes Off As Bristow Doubles Down On VX4 Aircraft - Bristow Group (NYSE:VTOL), Vertical Aerospace (NYSE:EVTL)
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to accelerate commercial air taxi launch
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to launch commercial air taxi services
- Bristow Group: Mediocre Quarter But Outlook Reaffirmed - Buy (NYSE:VTOL)
- Bristow Advances Global Sustainability Efforts in Latest Report
- Sikorsky Taps Lockheed Martin To Bolster S-92 Helicopter Support - Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Bristow Stock: Recent Weakness Provides Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:VTOL)
Дневной диапазон
37.69 38.16
Годовой диапазон
25.16 38.93
- Предыдущее закрытие
- 37.64
- Open
- 37.90
- Bid
- 37.85
- Ask
- 38.15
- Low
- 37.69
- High
- 38.16
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 19.21%
- Годовое изменение
- 9.14%
