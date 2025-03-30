КотировкиРазделы
VTOL: Bristow Group Inc

37.85 USD 0.21 (0.56%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTOL за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.69, а максимальная — 38.16.

Следите за динамикой Bristow Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.69 38.16
Годовой диапазон
25.16 38.93
Предыдущее закрытие
37.64
Open
37.90
Bid
37.85
Ask
38.15
Low
37.69
High
38.16
Объем
214
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
-0.99%
6-месячное изменение
19.21%
Годовое изменение
9.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.