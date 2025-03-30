Devises / VTOL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VTOL: Bristow Group Inc
37.04 USD 1.29 (3.37%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTOL a changé de -3.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.03 et à un maximum de 38.02.
Suivez la dynamique Bristow Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTOL Nouvelles
- Bristow Group announces departure of senior vice president and general counsel
- Bristow Group: Buy On Strong Cash Generation And Raised Outlook (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTOL)
- Bristow Group Inc. (VTOL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bristow Q2 2025 presentation: revenue growth continues as company raises guidance
- Bristow Inc earnings beat by $0.30, revenue fell short of estimates
- Vertical Aerospace Takes Off As Bristow Doubles Down On VX4 Aircraft - Bristow Group (NYSE:VTOL), Vertical Aerospace (NYSE:EVTL)
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to accelerate commercial air taxi launch
- Vertical Aerospace, Bristow expand partnership to launch commercial air taxi services
- Bristow Group: Mediocre Quarter But Outlook Reaffirmed - Buy (NYSE:VTOL)
- Bristow Advances Global Sustainability Efforts in Latest Report
- Sikorsky Taps Lockheed Martin To Bolster S-92 Helicopter Support - Lockheed Martin (NYSE:LMT)
- Bristow Stock: Recent Weakness Provides Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:VTOL)
Range quotidien
37.03 38.02
Range Annuel
25.16 38.93
- Clôture Précédente
- 38.33
- Ouverture
- 37.86
- Bid
- 37.04
- Ask
- 37.34
- Plus Bas
- 37.03
- Plus Haut
- 38.02
- Volume
- 123
- Changement quotidien
- -3.37%
- Changement Mensuel
- -3.11%
- Changement à 6 Mois
- 16.66%
- Changement Annuel
- 6.81%
20 septembre, samedi