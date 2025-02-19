FiyatlarBölümler
Dövizler / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita

26.95 USD 0.46 (1.74%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VTMX fiyatı bugün 1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.52 ve Yüksek fiyatı olarak 27.00 aralığında işlem gördü.

Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.52 27.00
Yıllık aralık
21.31 29.76
Önceki kapanış
26.49
Açılış
26.61
Satış
26.95
Alış
27.25
Düşük
26.52
Yüksek
27.00
Hacim
208
Günlük değişim
1.74%
Aylık değişim
-1.35%
6 aylık değişim
18.57%
Yıllık değişim
-0.30%
