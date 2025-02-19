Dövizler / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.95 USD 0.46 (1.74%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTMX fiyatı bugün 1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.52 ve Yüksek fiyatı olarak 27.00 aralığında işlem gördü.
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VTMX haberleri
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
26.52 27.00
Yıllık aralık
21.31 29.76
- Önceki kapanış
- 26.49
- Açılış
- 26.61
- Satış
- 26.95
- Alış
- 27.25
- Düşük
- 26.52
- Yüksek
- 27.00
- Hacim
- 208
- Günlük değişim
- 1.74%
- Aylık değişim
- -1.35%
- 6 aylık değişim
- 18.57%
- Yıllık değişim
- -0.30%
