Валюты / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.83 USD 0.38 (1.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTMX за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.68, а максимальная — 27.08.
Следите за динамикой Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTMX
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
26.68 27.08
Годовой диапазон
21.31 29.76
- Предыдущее закрытие
- 27.21
- Open
- 27.08
- Bid
- 26.83
- Ask
- 27.13
- Low
- 26.68
- High
- 27.08
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -1.79%
- 6-месячное изменение
- 18.04%
- Годовое изменение
- -0.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.