QuotazioniSezioni
Valute / VTMX
Tornare a Azioni

VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita

26.95 USD 0.46 (1.74%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTMX ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.52 e ad un massimo di 27.00.

Segui le dinamiche di Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTMX News

Intervallo Giornaliero
26.52 27.00
Intervallo Annuale
21.31 29.76
Chiusura Precedente
26.49
Apertura
26.61
Bid
26.95
Ask
27.25
Minimo
26.52
Massimo
27.00
Volume
208
Variazione giornaliera
1.74%
Variazione Mensile
-1.35%
Variazione Semestrale
18.57%
Variazione Annuale
-0.30%
20 settembre, sabato