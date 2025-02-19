Valute / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.95 USD 0.46 (1.74%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTMX ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.52 e ad un massimo di 27.00.
Segui le dinamiche di Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.52 27.00
Intervallo Annuale
21.31 29.76
- Chiusura Precedente
- 26.49
- Apertura
- 26.61
- Bid
- 26.95
- Ask
- 27.25
- Minimo
- 26.52
- Massimo
- 27.00
- Volume
- 208
- Variazione giornaliera
- 1.74%
- Variazione Mensile
- -1.35%
- Variazione Semestrale
- 18.57%
- Variazione Annuale
- -0.30%
20 settembre, sabato