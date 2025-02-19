クォートセクション
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita

26.49 USD 0.44 (1.63%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTMXの今日の為替レートは、-1.63%変化しました。日中、通貨は1あたり26.13の安値と26.74の高値で取引されました。

Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.13 26.74
1年のレンジ
21.31 29.76
以前の終値
26.93
始値
26.74
買値
26.49
買値
26.79
安値
26.13
高値
26.74
出来高
389
1日の変化
-1.63%
1ヶ月の変化
-3.04%
6ヶ月の変化
16.54%
1年の変化
-2.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K