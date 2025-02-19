Divisas / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.93 USD 0.10 (0.37%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VTMX de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.83, mientras que el máximo ha alcanzado 27.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.83 27.30
Rango anual
21.31 29.76
- Cierres anteriores
- 26.83
- Open
- 27.28
- Bid
- 26.93
- Ask
- 27.23
- Low
- 26.83
- High
- 27.30
- Volumen
- 501
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- -1.43%
- Cambio a 6 meses
- 18.48%
- Cambio anual
- -0.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B