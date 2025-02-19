통화 / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.95 USD 0.46 (1.74%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTMX 환율이 오늘 1.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.52이고 고가는 27.00이었습니다.
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
26.52 27.00
년간 변동
21.31 29.76
- 이전 종가
- 26.49
- 시가
- 26.61
- Bid
- 26.95
- Ask
- 27.25
- 저가
- 26.52
- 고가
- 27.00
- 볼륨
- 208
- 일일 변동
- 1.74%
- 월 변동
- -1.35%
- 6개월 변동
- 18.57%
- 년간 변동율
- -0.30%
20 9월, 토요일