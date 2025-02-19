Währungen / VTMX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.49 USD 0.44 (1.63%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTMX hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.13 bis zu einem Hoch von 26.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTMX News
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
26.13 26.74
Jahresspanne
21.31 29.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.93
- Eröffnung
- 26.74
- Bid
- 26.49
- Ask
- 26.79
- Tief
- 26.13
- Hoch
- 26.74
- Volumen
- 389
- Tagesänderung
- -1.63%
- Monatsänderung
- -3.04%
- 6-Monatsänderung
- 16.54%
- Jahresänderung
- -2.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K