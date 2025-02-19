货币 / VTMX
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.83 USD 0.38 (1.40%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VTMX汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点26.68和高点27.08进行交易。
关注Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTMX新闻
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
26.68 27.08
年范围
21.31 29.76
- 前一天收盘价
- 27.21
- 开盘价
- 27.08
- 卖价
- 26.83
- 买价
- 27.13
- 最低价
- 26.68
- 最高价
- 27.08
- 交易量
- 176
- 日变化
- -1.40%
- 月变化
- -1.79%
- 6个月变化
- 18.04%
- 年变化
- -0.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值