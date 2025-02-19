Moedas / VTMX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.14 USD 0.79 (2.93%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTMX para hoje mudou para -2.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.13 e o mais alto foi 26.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTMX Notícias
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
26.13 26.74
Faixa anual
21.31 29.76
- Fechamento anterior
- 26.93
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.14
- Ask
- 26.44
- Low
- 26.13
- High
- 26.74
- Volume
- 38
- Mudança diária
- -2.93%
- Mudança mensal
- -4.32%
- Mudança de 6 meses
- 15.00%
- Mudança anual
- -3.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh