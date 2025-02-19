Devises / VTMX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VTMX: Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita
26.95 USD 0.46 (1.74%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTMX a changé de 1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.52 et à un maximum de 27.00.
Suivez la dynamique Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Deposita. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTMX Nouvelles
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Vesta renews market maker services agreement with BTG Pactual in Mexico
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Vesta: Strong Earnings And Undervalued Assets Yet To Be Reflected In Its Stock Price
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (VTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
26.52 27.00
Range Annuel
21.31 29.76
- Clôture Précédente
- 26.49
- Ouverture
- 26.61
- Bid
- 26.95
- Ask
- 27.25
- Plus Bas
- 26.52
- Plus Haut
- 27.00
- Volume
- 208
- Changement quotidien
- 1.74%
- Changement Mensuel
- -1.35%
- Changement à 6 Mois
- 18.57%
- Changement Annuel
- -0.30%
20 septembre, samedi