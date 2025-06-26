Dövizler / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
190.50 USD 3.67 (1.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRTS fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.99 ve Yüksek fiyatı olarak 193.95 aralığında işlem gördü.
Virtus Investment Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
188.99 193.95
Yıllık aralık
142.18 250.99
- Önceki kapanış
- 194.17
- Açılış
- 193.95
- Satış
- 190.50
- Alış
- 190.80
- Düşük
- 188.99
- Yüksek
- 193.95
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- -1.89%
- Aylık değişim
- -3.85%
- 6 aylık değişim
- 10.09%
- Yıllık değişim
- -7.52%
21 Eylül, Pazar