FiyatlarBölümler
Dövizler / VRTS
Geri dön - Hisse senetleri

VRTS: Virtus Investment Partners Inc

190.50 USD 3.67 (1.89%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRTS fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.99 ve Yüksek fiyatı olarak 193.95 aralığında işlem gördü.

Virtus Investment Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRTS haberleri

Günlük aralık
188.99 193.95
Yıllık aralık
142.18 250.99
Önceki kapanış
194.17
Açılış
193.95
Satış
190.50
Alış
190.80
Düşük
188.99
Yüksek
193.95
Hacim
32
Günlük değişim
-1.89%
Aylık değişim
-3.85%
6 aylık değişim
10.09%
Yıllık değişim
-7.52%
21 Eylül, Pazar