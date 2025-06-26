통화 / VRTS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
190.50 USD 3.67 (1.89%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRTS 환율이 오늘 -1.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 188.99이고 고가는 193.95이었습니다.
Virtus Investment Partners Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRTS News
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- TriCo Bancshares Rewards Shareholders With 9% Dividend Hike
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- Virtus Investment Rewards Shareholders With a 6.7% Dividend Hike
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Earnings call transcript: Virtus Investment Partners beats Q2 2025 forecasts
- Virtus Q2 2025 slides: EPS rises to $6.25 despite continued outflows
- Virtus Investment Partners (VRTS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Virtus Investment Partners beats Q2 estimates as adjusted EPS rises
- Virtus earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- MSCI (MSCI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- SCHD ETF News, 7/21/2025 - TipRanks.com
- Virtus Investment Partners (VRTS) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- SCHD ETF News, 7/18/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 7/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 7/14/2025 - TipRanks.com
- Virtus Investment Partners reports $170.7 billion in AUM for Q2 2025
- Virtus Diversified Income & Convertible Fund Discloses Sources of Distribution “ Section 19(a) Notice
- Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Discloses Sources of Distribution “ Section 19(a) Notice
- Virtus Equity & Convertible Income Fund Discloses Sources of Distribution “ Section 19(a) Notice
일일 변동 비율
188.99 193.95
년간 변동
142.18 250.99
- 이전 종가
- 194.17
- 시가
- 193.95
- Bid
- 190.50
- Ask
- 190.80
- 저가
- 188.99
- 고가
- 193.95
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- -1.89%
- 월 변동
- -3.85%
- 6개월 변동
- 10.09%
- 년간 변동율
- -7.52%
20 9월, 토요일