VRTS: Virtus Investment Partners Inc

191.40 USD 1.63 (0.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VRTS de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 190.36, mientras que el máximo ha alcanzado 196.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus Investment Partners Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
190.36 196.23
Rango anual
142.18 250.99
Cierres anteriores
193.03
Open
193.63
Bid
191.40
Ask
191.70
Low
190.36
High
196.23
Volumen
57
Cambio diario
-0.84%
Cambio mensual
-3.40%
Cambio a 6 meses
10.61%
Cambio anual
-7.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B