Divisas / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
191.40 USD 1.63 (0.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VRTS de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 190.36, mientras que el máximo ha alcanzado 196.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus Investment Partners Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
190.36 196.23
Rango anual
142.18 250.99
- Cierres anteriores
- 193.03
- Open
- 193.63
- Bid
- 191.40
- Ask
- 191.70
- Low
- 190.36
- High
- 196.23
- Volumen
- 57
- Cambio diario
- -0.84%
- Cambio mensual
- -3.40%
- Cambio a 6 meses
- 10.61%
- Cambio anual
- -7.09%
