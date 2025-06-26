Moedas / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
194.13 USD 2.73 (1.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRTS para hoje mudou para 1.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 193.29 e o mais alto foi 194.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Virtus Investment Partners Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
193.29 194.72
Faixa anual
142.18 250.99
- Fechamento anterior
- 191.40
- Open
- 193.86
- Bid
- 194.13
- Ask
- 194.43
- Low
- 193.29
- High
- 194.72
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 1.43%
- Mudança mensal
- -2.02%
- Mudança de 6 meses
- 12.19%
- Mudança anual
- -5.76%
