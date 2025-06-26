KurseKategorien
Währungen / VRTS
Zurück zum Aktien

VRTS: Virtus Investment Partners Inc

192.35 USD 1.82 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRTS hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 191.41 bis zu einem Hoch von 193.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Virtus Investment Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRTS News

Tagesspanne
191.41 193.95
Jahresspanne
142.18 250.99
Vorheriger Schlusskurs
194.17
Eröffnung
193.95
Bid
192.35
Ask
192.65
Tief
191.41
Hoch
193.95
Volumen
11
Tagesänderung
-0.94%
Monatsänderung
-2.92%
6-Monatsänderung
11.16%
Jahresänderung
-6.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K