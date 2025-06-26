Währungen / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
192.35 USD 1.82 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRTS hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 191.41 bis zu einem Hoch von 193.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtus Investment Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
191.41 193.95
Jahresspanne
142.18 250.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 194.17
- Eröffnung
- 193.95
- Bid
- 192.35
- Ask
- 192.65
- Tief
- 191.41
- Hoch
- 193.95
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.94%
- Monatsänderung
- -2.92%
- 6-Monatsänderung
- 11.16%
- Jahresänderung
- -6.63%
