VRTS: Virtus Investment Partners Inc
193.03 USD 2.08 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRTS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.12, а максимальная — 195.38.
Следите за динамикой Virtus Investment Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
191.12 195.38
Годовой диапазон
142.18 250.99
- Предыдущее закрытие
- 195.11
- Open
- 192.32
- Bid
- 193.03
- Ask
- 193.33
- Low
- 191.12
- High
- 195.38
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -2.57%
- 6-месячное изменение
- 11.55%
- Годовое изменение
- -6.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.