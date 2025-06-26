CotationsSections
VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc

190.50 USD 3.67 (1.89%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRTS a changé de -1.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 188.99 et à un maximum de 193.95.

Suivez la dynamique Virtus Investment Partners Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
188.99 193.95
Range Annuel
142.18 250.99
Clôture Précédente
194.17
Ouverture
193.95
Bid
190.50
Ask
190.80
Plus Bas
188.99
Plus Haut
193.95
Volume
32
Changement quotidien
-1.89%
Changement Mensuel
-3.85%
Changement à 6 Mois
10.09%
Changement Annuel
-7.52%
