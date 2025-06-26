Valute / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
190.50 USD 3.67 (1.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRTS ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 188.99 e ad un massimo di 193.95.
Segui le dinamiche di Virtus Investment Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
188.99 193.95
Intervallo Annuale
142.18 250.99
- Chiusura Precedente
- 194.17
- Apertura
- 193.95
- Bid
- 190.50
- Ask
- 190.80
- Minimo
- 188.99
- Massimo
- 193.95
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -1.89%
- Variazione Mensile
- -3.85%
- Variazione Semestrale
- 10.09%
- Variazione Annuale
- -7.52%
20 settembre, sabato