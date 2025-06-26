QuotazioniSezioni
Valute / VRTS
Tornare a Azioni

VRTS: Virtus Investment Partners Inc

190.50 USD 3.67 (1.89%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRTS ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 188.99 e ad un massimo di 193.95.

Segui le dinamiche di Virtus Investment Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRTS News

Intervallo Giornaliero
188.99 193.95
Intervallo Annuale
142.18 250.99
Chiusura Precedente
194.17
Apertura
193.95
Bid
190.50
Ask
190.80
Minimo
188.99
Massimo
193.95
Volume
32
Variazione giornaliera
-1.89%
Variazione Mensile
-3.85%
Variazione Semestrale
10.09%
Variazione Annuale
-7.52%
20 settembre, sabato