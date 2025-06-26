货币 / VRTS
VRTS: Virtus Investment Partners Inc
193.65 USD 0.62 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRTS汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点192.74和高点196.12进行交易。
关注Virtus Investment Partners Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VRTS新闻
日范围
192.74 196.12
年范围
142.18 250.99
- 前一天收盘价
- 193.03
- 开盘价
- 193.63
- 卖价
- 193.65
- 买价
- 193.95
- 最低价
- 192.74
- 最高价
- 196.12
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- -2.26%
- 6个月变化
- 11.91%
- 年变化
- -6.00%
