VRRM: Verra Mobility Corporation - Class A

24.39 USD 0.24 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRRM fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.20 ve Yüksek fiyatı olarak 24.74 aralığında işlem gördü.

Verra Mobility Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.20 24.74
Yıllık aralık
19.53 27.85
Önceki kapanış
24.63
Açılış
24.73
Satış
24.39
Alış
24.69
Düşük
24.20
Yüksek
24.74
Hacim
1.355 K
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
-1.53%
6 aylık değişim
8.84%
Yıllık değişim
-11.98%
21 Eylül, Pazar