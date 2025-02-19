Dövizler / VRRM
VRRM: Verra Mobility Corporation - Class A
24.39 USD 0.24 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRRM fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.20 ve Yüksek fiyatı olarak 24.74 aralığında işlem gördü.
Verra Mobility Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.20 24.74
Yıllık aralık
19.53 27.85
- Önceki kapanış
- 24.63
- Açılış
- 24.73
- Satış
- 24.39
- Alış
- 24.69
- Düşük
- 24.20
- Yüksek
- 24.74
- Hacim
- 1.355 K
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- -1.53%
- 6 aylık değişim
- 8.84%
- Yıllık değişim
- -11.98%
21 Eylül, Pazar