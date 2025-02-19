Devises / VRRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRRM: Verra Mobility Corporation - Class A
24.39 USD 0.24 (0.97%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRRM a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.20 et à un maximum de 24.74.
Suivez la dynamique Verra Mobility Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRRM Nouvelles
- Verra Mobility Q2 2025 slides: 6% revenue growth amid cautious travel outlook
- Verra Mobility earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- VERRA MOBILITY CORP (VRRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Verra Mobility appoints Stacey Moser to lead commercial services unit
- City of Oakland Partners with Verra Mobility to Save Lives with Speed Safety Program
- Verra Mobility at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Verra Mobility publishes 2024 Corporate Responsibility Report
- Verra Mobility to participate in two investor conferences in June 2025
- Verra Mobility earns Great Place to Work Certification for fourth consecutive year
- Verra Mobility reports annual meeting results
- Street Calls of the Week
- This StoneCo Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - American Water Works Co (NYSE:AWK), AbbVie (NYSE:ABBV)
- How Some Mid Cap Stocks Outshone The S&P 400's Dramatic Drop Last Week (Mar 31-Apr 4) - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT), PVH (NYSE:PVH)
- Verra Mobility stock soars on expanded NYC camera program management deal
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q4 2024 Commentary (undefined:DSCPX)
- Top 3 Industrials Stocks That May Rocket Higher This Month - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), GMS (NYSE:GMS)
- American Century Small Cap Growth Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
24.20 24.74
Range Annuel
19.53 27.85
- Clôture Précédente
- 24.63
- Ouverture
- 24.73
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Plus Bas
- 24.20
- Plus Haut
- 24.74
- Volume
- 1.355 K
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- -1.53%
- Changement à 6 Mois
- 8.84%
- Changement Annuel
- -11.98%
20 septembre, samedi