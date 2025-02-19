Валюты / VRRM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VRRM: Verra Mobility Corporation - Class A
24.07 USD 0.33 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRRM за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.50.
Следите за динамикой Verra Mobility Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VRRM
- Verra Mobility Q2 2025 slides: 6% revenue growth amid cautious travel outlook
- Verra Mobility earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- VERRA MOBILITY CORP (VRRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Verra Mobility appoints Stacey Moser to lead commercial services unit
- City of Oakland Partners with Verra Mobility to Save Lives with Speed Safety Program
- Verra Mobility at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Verra Mobility publishes 2024 Corporate Responsibility Report
- Verra Mobility to participate in two investor conferences in June 2025
- Verra Mobility earns Great Place to Work Certification for fourth consecutive year
- Verra Mobility reports annual meeting results
- Street Calls of the Week
- This StoneCo Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - American Water Works Co (NYSE:AWK), AbbVie (NYSE:ABBV)
- How Some Mid Cap Stocks Outshone The S&P 400's Dramatic Drop Last Week (Mar 31-Apr 4) - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT), PVH (NYSE:PVH)
- Verra Mobility stock soars on expanded NYC camera program management deal
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q4 2024 Commentary (undefined:DSCPX)
- Top 3 Industrials Stocks That May Rocket Higher This Month - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), GMS (NYSE:GMS)
- American Century Small Cap Growth Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
23.85 24.50
Годовой диапазон
19.53 27.85
- Предыдущее закрытие
- 24.40
- Open
- 24.36
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 23.85
- High
- 24.50
- Объем
- 3.161 K
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- -2.83%
- 6-месячное изменение
- 7.41%
- Годовое изменение
- -13.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.