货币 / VRRM
VRRM: Verra Mobility Corporation - Class A
24.45 USD 0.38 (1.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRRM汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点24.09和高点24.54进行交易。
关注Verra Mobility Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VRRM新闻
- Verra Mobility Q2 2025 slides: 6% revenue growth amid cautious travel outlook
- Verra Mobility earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- VERRA MOBILITY CORP (VRRM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Verra Mobility appoints Stacey Moser to lead commercial services unit
- City of Oakland Partners with Verra Mobility to Save Lives with Speed Safety Program
- Verra Mobility at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Verra Mobility publishes 2024 Corporate Responsibility Report
- Verra Mobility to participate in two investor conferences in June 2025
- Verra Mobility earns Great Place to Work Certification for fourth consecutive year
- Verra Mobility reports annual meeting results
- Verra Mobility stock soars on expanded NYC camera program management deal
日范围
24.09 24.54
年范围
19.53 27.85
- 前一天收盘价
- 24.07
- 开盘价
- 24.27
- 卖价
- 24.45
- 买价
- 24.75
- 最低价
- 24.09
- 最高价
- 24.54
- 交易量
- 590
- 日变化
- 1.58%
- 月变化
- -1.29%
- 6个月变化
- 9.10%
- 年变化
- -11.76%
