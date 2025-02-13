Dövizler / VPG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VPG: Vishay Precision Group Inc
32.96 USD 0.23 (0.69%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VPG fiyatı bugün -0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.76 ve Yüksek fiyatı olarak 33.42 aralığında işlem gördü.
Vishay Precision Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VPG haberleri
- Vishay (VPG) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Vishay Precision at Jefferies Conference: Expanding Horizons in Sensor Technology
- Here's Why Momentum in Vishay (VPG) Should Keep going
- Vishay (VPG) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Vishay Precision (VPG) Q2 Revenue Up 3%
- Vishay Precision (VPG) Earnings Call Transcript
- Vishay Precision earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vishay Precision Q2 2025 slides: sequential growth and improved profitability
- Vishay Precision (VPG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TE Connectivity (TEL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Vishay Precision at East Coast IDEAS: Strategic Shift Towards Growth
- Vishay Precision Group: The Stock Is Moving Opposite To The Fundamentals; Remains A Sell
- VPG to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Conference on June 12, 2025 in New York, NY
- Vishay Precision Group announces annual meeting results
- Vishay Precision Group: No Sign Of Short-Term Recovery (NYSE:VPG)
- Vishay Precision Group, Inc. (VPG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
32.76 33.42
Yıllık aralık
18.57 33.81
- Önceki kapanış
- 33.19
- Açılış
- 33.27
- Satış
- 32.96
- Alış
- 33.26
- Düşük
- 32.76
- Yüksek
- 33.42
- Hacim
- 189
- Günlük değişim
- -0.69%
- Aylık değişim
- 18.82%
- 6 aylık değişim
- 37.33%
- Yıllık değişim
- 25.13%
21 Eylül, Pazar