货币 / VPG
VPG: Vishay Precision Group Inc
32.36 USD 0.15 (0.46%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VPG汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点32.01和高点33.03进行交易。
关注Vishay Precision Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VPG新闻
- Vishay (VPG) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Vishay Precision at Jefferies Conference: Expanding Horizons in Sensor Technology
- Here's Why Momentum in Vishay (VPG) Should Keep going
- Vishay (VPG) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Vishay Precision (VPG) Q2 Revenue Up 3%
- Vishay Precision (VPG) Earnings Call Transcript
- Vishay Precision earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vishay Precision Q2 2025 slides: sequential growth and improved profitability
- Vishay Precision (VPG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TE Connectivity (TEL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Vishay Precision at East Coast IDEAS: Strategic Shift Towards Growth
- Vishay Precision Group: The Stock Is Moving Opposite To The Fundamentals; Remains A Sell
- VPG to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Conference on June 12, 2025 in New York, NY
- Vishay Precision Group announces annual meeting results
- Vishay Precision Group: No Sign Of Short-Term Recovery (NYSE:VPG)
- Vishay Precision Group, Inc. (VPG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
32.01 33.03
年范围
18.57 33.03
- 前一天收盘价
- 32.51
- 开盘价
- 32.54
- 卖价
- 32.36
- 买价
- 32.66
- 最低价
- 32.01
- 最高价
- 33.03
- 交易量
- 165
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 16.65%
- 6个月变化
- 34.83%
- 年变化
- 22.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值