VPG: Vishay Precision Group Inc
32.51 USD 0.16 (0.49%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VPG за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.77, а максимальная — 32.67.
Следите за динамикой Vishay Precision Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.77 32.67
Годовой диапазон
18.57 32.93
- Предыдущее закрытие
- 32.67
- Open
- 32.62
- Bid
- 32.51
- Ask
- 32.81
- Low
- 31.77
- High
- 32.67
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 17.20%
- 6-месячное изменение
- 35.46%
- Годовое изменение
- 23.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.