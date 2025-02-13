Währungen / VPG
VPG: Vishay Precision Group Inc
33.19 USD 0.88 (2.72%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VPG hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.60 bis zu einem Hoch von 33.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vishay Precision Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
32.60 33.81
Jahresspanne
18.57 33.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.31
- Eröffnung
- 32.61
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Tief
- 32.60
- Hoch
- 33.81
- Volumen
- 202
- Tagesänderung
- 2.72%
- Monatsänderung
- 19.65%
- 6-Monatsänderung
- 38.29%
- Jahresänderung
- 26.01%
