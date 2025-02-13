KurseKategorien
VPG: Vishay Precision Group Inc

33.19 USD 0.88 (2.72%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VPG hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.60 bis zu einem Hoch von 33.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vishay Precision Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VPG News

Tagesspanne
32.60 33.81
Jahresspanne
18.57 33.81
Vorheriger Schlusskurs
32.31
Eröffnung
32.61
Bid
33.19
Ask
33.49
Tief
32.60
Hoch
33.81
Volumen
202
Tagesänderung
2.72%
Monatsänderung
19.65%
6-Monatsänderung
38.29%
Jahresänderung
26.01%
