VPG: Vishay Precision Group Inc
33.19 USD 0.88 (2.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VPGの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり32.60の安値と33.81の高値で取引されました。
Vishay Precision Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
32.60 33.81
1年のレンジ
18.57 33.81
- 以前の終値
- 32.31
- 始値
- 32.61
- 買値
- 33.19
- 買値
- 33.49
- 安値
- 32.60
- 高値
- 33.81
- 出来高
- 202
- 1日の変化
- 2.72%
- 1ヶ月の変化
- 19.65%
- 6ヶ月の変化
- 38.29%
- 1年の変化
- 26.01%
