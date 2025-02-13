Devises / VPG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VPG: Vishay Precision Group Inc
32.96 USD 0.23 (0.69%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VPG a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.76 et à un maximum de 33.42.
Suivez la dynamique Vishay Precision Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VPG Nouvelles
- Vishay (VPG) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Vishay Precision at Jefferies Conference: Expanding Horizons in Sensor Technology
- Here's Why Momentum in Vishay (VPG) Should Keep going
- Vishay (VPG) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Vishay Precision (VPG) Q2 Revenue Up 3%
- Vishay Precision (VPG) Earnings Call Transcript
- Vishay Precision earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Vishay Precision Q2 2025 slides: sequential growth and improved profitability
- Vishay Precision (VPG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TE Connectivity (TEL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Vishay Precision at East Coast IDEAS: Strategic Shift Towards Growth
- Vishay Precision Group: The Stock Is Moving Opposite To The Fundamentals; Remains A Sell
- VPG to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Conference on June 12, 2025 in New York, NY
- Vishay Precision Group announces annual meeting results
- Vishay Precision Group: No Sign Of Short-Term Recovery (NYSE:VPG)
- Vishay Precision Group, Inc. (VPG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
32.76 33.42
Range Annuel
18.57 33.81
- Clôture Précédente
- 33.19
- Ouverture
- 33.27
- Bid
- 32.96
- Ask
- 33.26
- Plus Bas
- 32.76
- Plus Haut
- 33.42
- Volume
- 189
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- 18.82%
- Changement à 6 Mois
- 37.33%
- Changement Annuel
- 25.13%
20 septembre, samedi